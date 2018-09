Jazz festival, penultima serata con Giovanni Campanella e il Ringing trio. Ospite Max Ionata

Dopo le prime tre serate, il Termoli Jazz Festival prosegue questa sera 1 settembre con il suo penultimo appuntamento.

Ospite sarà Giovanni Campanella, batterista, pianista e compositore. Per il Termoli Jazz festival si esibirà con Andrea Rea al piano e Dario Rosciglione al contrabbasso. Sarà presente anche un ospite d’eccezione, Max Ionata al sax tenore, considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea.

Campanella ha studiato al Conservatorio “Perosi” di Campobasso e in seguito con il maestro Umberto Guarino alla “Musicisti Associati” di Napoli, aggiudicandosi due borse di studio.

Si è aggiudicato il premio come Miglior Batterista al Nuoro Jazz Festival 2009 e ha vinto come Miglior Formazione il Piacenza Jazz Festival 2011. È attivo soprattutto in ambito jazz, affiancando anche una consistente attività in studio come autore e esecutore di colonne sonore e librerie musicali.

Ha collaborato con artisti del calibro di Tullio de Piscopo, Dario Deidda, Ronnie Cuber, Jerry Weldon, Fabrizio Bosso, Gary Smulian, Giovanni Amato, Max Ionata.

Si comincerà alle 21 in piazza Duomo con dj Bubu, che sarà presente anche per il dopo serata. Il concerto si terrà invece, come di consueto, a partire dalle ore 22.