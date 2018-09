Investe tre ragazzine sulle strisce e scappa: denunciato anziano a Isernia

Le ha investite sulle strisce ed è scappato senza prestare soccorso: tre ragazzine di Isernia vittime dell’anziano pirata della strada che dopo accurate indagini da parte dei carabinieri è stato denunciato per omissione di soccorso.

L’incidente si è verificato giorni fa in centro: le minorenni sono state travolte e ferite dal guidatore che dopo la collisione si è dato precipitosamente alla fuga. I militari, intervenuti per prestare soccorso, hanno raccolto elementi e testimonianze per rintracciare l’anziano mentre un’ambulanza del 118 accompagnava in ospedale le ragazze.

Ora l’uomo rischia da 6 mesi a 3 anni di carcere e la sospensione della patente di guida.