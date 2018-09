Ha investito una quattordicenne che attraversava la strada ed è fuggito senza prestarle soccorso. Ma il ragazzoritenuto responsabile di quanto avvenuto stamattina 14 settembre attorno alle 8 in via Martiri della Resistenza è stato individuato e denunciato dai carabinieri dopo una mattinata di indagini.

Si tratta di uno studente diciottenne di un istituto superiore di Termoli, che fra l’altro è stato trovato sotto l’effetto di stupefacenti e in possesso di 3 grammi di marijuana. L’episodio è avvenuto poco prima dell’ingresso degli studenti a scuola. La vittima, una studentessa di 14 anni, stava attraversando la strada, quando il diciottenne in sella a uno scooter l’ha urtata facendola cadere sull’asfalto.

Il giovane si è fermato giusto per qualche istante per poi riprendere la corsa e allontanandosi rapidamente dal luogo dell’incidente. La ragazza invece è stata subito soccorsa da un’ambulanza del 118 ed è stata trasportata all’ospedale San Timoteo di Termoli per i necessari esami.

Per fortuna non ha riportato ferite gravi e se la caverà con qualche giorno di prognosi. I Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia termolese hanno però immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e identificare il giovane che guidava il motorino.

L’indagine degli uomini dell’Arma è stata rapida e puntuale, con l’intervento di diverse pattuglie nei punti nevralgici della città e in alcuni plessi scolastici. In breve tempo i militari hanno identificato il conducente dello scooter. Il giovane era all’interno della scuola che frequenta quando sono intervenuti i Carabinieri per un controllo e una perquisizione dalla quale è emerso il suo possesso di 3 grammi di marijuana, che sono stati chiaramente sequestrati.

Lo scooter era parcheggiato nelle vicinanze del plesso scolastico e aveva diverse ammaccature sul lato anteriore, che si ipotizza possano essere riconducibili all’incidente di questa mattina. Il diciottenne è stato segnalato all’ufficio competente della Prefettura di Campobasso per l’uso di sostanze stupefacenti e denunciato con due diversi capi d’accusa. Dovrà rispondere di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oltre che per fuga in caso di incidente con danni a persone.