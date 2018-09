Una moto da cross guidata da un 17enne ha impattato intorno alle 18.30 di oggi – giovedì 13 settembre – contro un’auto in via del Mare a Termoli. Dalle prime informazioni e dalla prima ricostruzione, pare che il ragazzo in sella al mezzo a due ruote proveniente da via Catania abbia percorso la curva allargandosi troppo e finendo così contro la portiera dell’auto che proveniva da via del Mare, impattando con il ginocchio.

Sul posto poco dopo sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Termoli per i rilievi e per coordinare il traffico, mentre i sanitari del 118 hanno portato le prime cure al 17enne coinvolto nell’incidente e alla ragazza che viaggiava con lui. Per il giovane si ipotizza una frattura ed è stato accompagnato in ambulanza per i controlli al Pronto Soccorso del San Timoteo mentre la ragazza che era con lui sta bene. Intanto l’auto è stata posta sotto sequestro per le indagini che accerteranno la corretta dinamica.