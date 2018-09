Incidente all’alba sulla Tangenziale: 20enne ricoverato in ospedale

Probabilmente stava tornando a casa per andare a dormire. Era quasi l’alba quando è finito fuori strada con la sua auto: l’intervento del 118 è stato richiesto alle 4. L’ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti sulla Tangenziale Est di Campobasso per soccorrere il giovane automobilista, un ragazzo di 20 anni, che è stato portato all’ospedale Cardarelli in codice 2, quello di media gravità. Per fortuna, dunque, non è in pericolo di vita.

Vista l’ora, non è escluso che la causa dell’incidente sia stato un colpo di sonno del 20enne che avrebbe perso il controllo della vettura su cui viaggiava. Ad ogni modo, non è il primo episodio che avviene sulla Tangenziale est, l’importante collegamento tra il capoluogo e il viadotto Ingotte e quindi verso il Basso Molise.