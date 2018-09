Sta per iniziare un nuovo anno accademico, quello relativo all’anno 2018/2019, per centinaia di studenti iscritti nelle facoltà degli atenei molisani. Una tappa importante che sancisce non solo l’ingresso di nuove matricole, ma il passaggio di classi dei ragazzi già iscritti.

Un percorso da affrontare con coraggio, impegno e testardaggine per arrivare al fatidico giorno della discussione della tesi di laurea. Come di consueto, prima della partenza dei corsi, l’ateneo molisano organizza una cerimonia di inaugurazione per dare un ‘in bocca al lupo’ a tutti coloro che hanno scelto gli indirizzi offerti dall’Unimol.

Quest’anno, oltre alla prolusione affidata al professore di diritto commerciale Francesco Fimmanò, la sede campobassano avrà un ospite d’onore: il Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro del Lavoro nonché Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, l’onorevole Luigi Di Maio.

Come già annunciato da primonumero qualche giorno fa, l’esponente del M5S visiterà ancora una volta la nostra regione, dopo essere stato qui nella tornata elettorale per il rinnovo dei vertici regionali, per incoraggiare gli studenti. L’appuntamento è previsto per mercoledì 10 ottobre alle ore 10 nell’Aula Magna dell’Ateneo di Campobasso.