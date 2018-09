Immaginò una sanità più equa: addio all’ex manager Carmine Ruta

Il nome di Carmine Ruta (foto Corriere Adriatico) era tornato a circolare qualche settimana fa per il posto da commissario esterno alla sanità molisana. Ricoverato all’ospedale San Timoteo di Termoli, l’ex direttore generale dell’Asrem si è spento ieri, 3 settembre, a causa di un brutto male contro cui combatteva già da alcuni anni.

In ambito sanitario Ruta è stato un manager stimato e apprezzato. Suo, infatti, il piano operativo redatto in epoca Frattura (che poi lo mandò via) e predisposto sulla scorta delle esigenze del territorio con la previsione di una drastica riduzione di posti letto per il privato a vantaggio del pubblico.

Il suo ridimensionamento sarebbe stato causa della mancata fiducia da parte dell’allora governatore Frattura tanto che il suo piano operativo fu revisionato con il ripristino dei posti letto agli operatori privati e conseguenti incrementi di budget a loro favore.