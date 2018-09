Il termolese Corazzini tecnico della selezione italiana U12 in Spagna

Il tecnico termolese Marcello Corazzini è stato scelto come tecnico responsabile della selezione italiana Under 12 fra bambini scelti nei vari campus estivi. La formazione scelta dall’allenatore a capo della scuola calcio Gs Difesa Grande di Termoli è scesa in campo contro l’Under 12 del Valencia mercoledì scorso 5 settembre. Corazzini è stato in Spagna alcuni giorni vivendo un’esperienza di grande livello. Per la società termolese e il suo tecnico di riferimento la nomina è motivo di orgoglio e soddisfazione.