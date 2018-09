Il sorriso da record: prosegue la raccolta fondi contro la povertà. Ecco gli eventi della giornata

C’erano anche i consiglieri comunali e il sindaco sul campo da volley attrezzato in piazza Municipio per la manifestazione di beneficenza “Il sorriso da record”. Il primo cittadino Battista, il presidente del Consiglio Durante e gli inquilini di Palazzo San Giorgio, Bucci, Praitano, Cretella, De Bernardo e Viola hanno sostenuto l’iniziativa di solidarietà volta a contrastare la povertà educativa.

La manifestazione, in programma a Campobasso dal 20 al 23 settembre ha un duplice scopo: raccogliere fondi per permettere a minori in difficoltà di poter praticare attività sportiva e far volare Campobasso sul tetto del Guinness World Record 2018 con la partita di volley più lunga del mondo. Anche oggi sono tante le attività previste.

Il programma di sabato 22 settembre:

Dalle 10 alle 18: attività dimostrative società sportive e tornei con scuole e squadre amatoriali presso le aree dedicate e ubicate lungo il Corso.

Ore 12: presentazione del libro “I racconti dell’ora di Italiano-Un detective per amico” di Michele Scala.

Dalle ore 12 e dalle ore 19: streetfood con Garage Moto Cafè di Isernia, area cooking con lo chef Pietro Caroleo, area pizza a cura di Little Italy e area aperitivi con Sughi del Principe

Ore 19.30: entrano in campo i 24 leoni per tentare il Guinness world record 2018.