Il Sorriso da Record: presentato in Comune l’evento-raccolta fondi per la povertà educativa

Si è tenuta oggi, martedì 18 settembre, alle ore 11 nell’aula Consiliare del Comune di Campobasso, la conferenza stampa di presentazione dell’evento ‘Il Sorriso da Record’.

Il Sorriso da Record è una manifestazione organizzata dall’associazione MoliseSorriso, dall’agenzia marketing TiDo’io e accolta dal Comune di Campobasso. La quattro giorni – dal 20 al 23 settembre -, che si terrà in villa municipale e lungo tutto il corso Vittorio Emanuele, vedrà una raccolta fondi per contrastare la povertà educativa e consentire così alle fasce più deboli di poter praticare sport e donare un sorriso a tutti i bambini del capoluogo. Per l’occasione verrà disputata la partita di volley più lunga del mondo, una sfida che vedrà Campobasso salire sulla vetta più alta dei Guinness dei Primati. “Faranno da contorno aree tecniche dei vari settori sportivi con animazione, performance, interazione col pubblico, distribuzione di gadget. Saranno presenti tv locali e nazionali, musica, area food con streetfood specializzati e cooking locali”, spiegano gli organizzatori.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco di Campobasso Antonio Battista, l’Assessore allo Sport Maripina Rubino, il Presidente di Molisesorriso Raffaele Lucci, Mario Mandrone dell’agenzia TiDo’io, Francesca de Felice social media marketing, Antonio Procacci dell’agenzia Apr e a coordinare i lavori c’era la giornalista Lucrezia Cicchese.