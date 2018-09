Il sorriso da record: l’evento sportivo per entrare nel guinness dei primati e raccogliere fondi

Infrangere un record mondiale, entrare nel libro dei guinness e devolvere il ricavato in beneficenza: sono questi i tre obiettivi fondamentali che trainano l’evento che vedrà impegnati i giocatori amatoriali di pallavolo nella partita più lunga del mondo. Si tratta della manifestazione ‘Il sorriso da record’, iniziativa di carattere socio-benefico messa in campo per contrastare la povertà educativa e che coinvolgerà anche gli studenti delle scuole medie e superiori.

Il progetto, in scena dal 20 al 23 settembre, è promosso dall’associazione MoliseSorriso, con il benestare del comune di Campobasso, e coordinato dall’agenzia marketing Tidòio. L’organizzazione si propone lo scopo di aiutare le fasce più deboli e permettere loro di poter praticare sport in tranquillità, regalando anche un sorriso a tutti bambini del capoluogo.

I campi, collocati nella villa antistante la piazza del Comune, accoglieranno le squadre miste che si sfideranno nella quattro giorni dedicata allo sport, tentando di portare a casa l’ambita citazione nel libro mondiale dei record ed il premio in denaro che ne consegue. La serata in cui si tenterà di vincere il titolo di ‘partita di pallavolo più lunga al mondo’ si svolgerà sabato 22 settembre a partire dalle 19.30. I ventiquattro pallavolisti amatoriali scenderanno in campo e giocheranno per 24 ore consecutive, così come imposto dalla giuria del ‘Guinness World Record’ di Londra, sfidandosi a colpi di schiacciate, battute e muri.

Tantissimo sport ma non solo: ci sarà ampio spazio all’animazione, alle performance degli artisti, all’interazione con il pubblico ed alla distribuzione di gadget. Vista l’importanza della manifestazione e lo scopo benefico perseguito, saranno presenti tv locali e nazionali assieme a musica ed all’area dedicata a street food specializzati e cooking locali.

Una vetrina che permetterà alla città di rilanciare le sue bellezze, contribuendo a rivitalizzarne il tessuto sociale e le attività commerciali. Testimonial d’eccezione sarà il pallavolista campione d’Europa e del mondo Pasquale Gravina, accanto a Tonino Bussone, storico preparatore atletico della città. Sulla pagina facebook ‘Il sorriso da record’ è possibile seguire tutte le fasi preparative fino alla fatidica serata.