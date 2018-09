Sono infuriati col Comune di Campobasso perché sanno che la sospensione delle corse da e per il terminal avrà gravissime ripercussioni sugli studenti che giovedì 13 settembre dovranno tornare a scuola.

A scrivere ad Antonio Battista e al suo assessore Francesco De Bernardo sono 37 sindaci (Baranello, Busso, Campochiaro, Campodipietra, Casacalenda, Casalciprano, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Macchia Valfortore, Matrice, Montagano, Oratino, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, San Biase, San Giovanni in Galdo, Santa Croce di Magliano, Sant’Angelo Limosano,Sant’Elena Sannita, Sant’Elia a Pianise, Sepino, Spinete , Toro e Vinchiaturo) capeggiati da quello di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso.

La loro nota, con cui si chiede la revoca del provvedimento, arriva a pochi giorni dall’ufficializzazione della sospensione del servizio di trasporto pubblico urbano. Ad annunciarlo formalmente sabato scorso è stato proprio l’assessore De Bernardo il quale, a causa dei tagli subiti da parte della Regione, si è visto costretto a cancellare i pullman che dal terminal di Campobasso – dove giovedì arriveranno migliaia di studenti da tutti i paesi della provincia – porteranno i ragazzi nelle scuole ma anche verso l’ospedale e la Cattolica.

Insomma, un disagio enorme per il quale, al momento, non s’intravede soluzione e che ha spinto i sindaci a chiedere una incontro urgente col Comune capoluogo nell’ipotesi in cui il problema non sarà risolto penalizzando i pendolari.

E’ intervenuto sulla vicenda anche il consigliere regionale del M5S Fabio De Chirico: “Oggi il problema è la illogica scelta dell’Assessore alla mobilità della mia città di sopprimere le corse riguardanti il Terminal a partire dal giorno di apertura delle scuole. Circa diecimila potenziali utenti di fuori città che dovranno per questa scelta riversarsi a piedi tra le strade o venire direttamente in macchina per raggiungere scuole, posti di lavoro o ospedale, ad aggravare quindi una congestione del traffico già in alcuni casi insostenibile. Il tam tam della notizia sta raggiungendo tutte le famiglie dei paesi del territorio regionale come fosse un fulmine a ciel sereno le quali non conoscono ovviamente i motivi di queste scaramucce.

La Regione certo non può restare indifferente ed estranea al fatto che il Comune di Campobasso riduca drasticamente il servizio pubblico e che non sia stato capace di passare alla nuova gestione. I tagli alla contribuzione effettuati devono essere anche compatibili con una programmazione regionale idonea e sufficiente a garantire il servizio per tutti.

Qui però non è questione solo di soldi ma di scarsa visione d’insieme tra gli enti interessati, mancanza di un tavolo di concertazione con la presenza di un forum dei pendolari ben rappresentato che abbia voce in capitolo come accade nelle altre regioni, di carenza di programmazione sostenibile e innovativa sulla gestione dei trasporti.

La mobilità è un’arte per certi versi. E’ necessario puntare ad una politica sulla mobilità che metta al centro il servizio e i cittadini e non la Regione, i Comuni e le Aziende che forniscono il servizio, a discapito di utenti e lavoratori. n attesa che definiscano nuove modalità di finanziamento del Trasporto Pubblico Locale garantendo la stabilità delle risorse nel tempo, oggi i due Assessori alla mobilità, regionale e comunale, Niro e De Bernardo, devono assolutamente sedersi a un tavolo, preferibilmente con un rappresentante dei pendolari (se c’è e se non c’è creiamolo per il futuro) che faccia le veci di chi è direttamente interessato rinunciando insieme alla inspiegabile soppressione delle corse da e per il Terminal”.