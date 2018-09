Il Città di Termoli ingaggia l’ex Agnone Gabriele D’Ambrosio

Il Città di Termoli rinforza il centrocampo con un giovane talento abruzzese. Il presidente del club adriatico Marco Castelluccio ha infatti annunciato di aver ingaggiato il centrocampista ventenne Gabriele D’Ambrosio, formato nello Sporting Vasto e già passato per esperienze in Eccellenza con la Vastese calcio 1902 e due anni in serie D con Olimpia Agnonese per un totale di 33 presenze. Arriva in riva all’Adriatico molisano dopo essersi svincolato dall’Avezzano.

D’Ambrosio, soprannominato “Il piccolo Verratti”, il suo corregionale più famoso nel calcio attuale, è già a disposizione di mister Paolo Di Lena e potrebbe esordire domenica prossima.