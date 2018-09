Il Città di Termoli cambia allenatore, torna Paolo Di Lena

Paolo Di Lena, il ritorno, ancora una volta. È il 55enne agente immobiliare termolese il nuovo allenatore del Città di Termoli, formazione giallorossa che milita in Eccellenza e che ha iniziato la stagione col piede sbagliato.

Dopo il successo risicato col Trivento (1-0) e il cappotto subito contro il Comprensorio Vairano (4-0) in Coppa Italia Molise, i giallorossi hanno perso anche la gara del debutto in campionato, subendo l’1-0 casalingo contro il Tre Pini Matese. D’accordo con la società quindi, il tecnico campano Giuseppe Capaccione ha scelto di mollare tutto e lasciare la guida della squadra.

La società guidata da Marco Castelluccio ha quindi scelto di affidarsi all’esperienza di Paolo Di Lena, cui sono legati gli ultimi ricordi vittoriosi del club. È stato lui infatti a guidare il Termoli all’ultima promozione in serie D, nel 2011, prima di lasciare la formazione adriatica. Ma per Di Lena è l’ennesimo ritorno in panchina, dopo vari anni di soddisfazioni al Cannarsa.

Intanto il tecnico termolese ha condotto oggi 14 settembre il primo allenamento da nuovo tecnico del Città di Termoli, sul campo sintetico di via Stingi, a San Salvo, stante l’indisponibilità del Cannarsa per gli allenamenti e l’assenza di altri campi adeguati disponibili a Termoli. L’esordio di Di Lena è previsto in trasferta a Pietramontecorvino domenica 16 settembre.