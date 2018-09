Varcherà la soglia della scuola allievi agenti della Polizia di Stato del capoluogo per la terza volta – la prima nel 2015 quando era leader della Protezione Civile, la seconda appena un anno fa – il capo del corpo Franco Gabrielli. Dopo il proficuo incontro del 2017, dove venne accolto calorosamente e da un lungo applauso che lo fece immergere in un’atmosfera da concerto tanto da commentare con la frase “Mi sento come Jovanotti”, il capo tornerà a Campobasso giovedì 20 settembre alle ore 11, ospite d’onore presso l’accademia del capoluogo.

Un programma ricco che lo sta vedendo impegnato in diversi incontri promossi negli uffici di tutta Italia. La sua sarà una visita importante per i corsisti che hanno appena inaugurato il nuovo anno accademico che li vedrà impegnati a prepararsi al futuro ingresso nel corpo nazionale.

Una visita che rappresenterà un incoraggiamento ai futuri agenti da parte del Capo Gabrielli: dopo una breve cerimonia di accoglienza vicino alla targa commemorativa dedicata alla medaglia d’oro al valor civile Giulio Rivera e guidata dal Direttore dell’istituto Valeria Moffa, il Prefetto raggiungerà l’aula magna per dare supporto ed augurare buona fortuna ai 175 allievi iscritti al decimo corso per diventare Vice Ispettori della Polizia di Stato.

La visita di Gabrielli continuerà nella palestra dell’istituto dove, alle ore 12 ed alla presenza delle massime autorità cittadine, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della sezione giovanile di Campobasso del gruppo ‘Fiamme Oro – specialità lotta’. Si tratta del gruppo sportivo della Polizia di Stato che, nel corso degli anni e grazie alle sue fila di campioni, si è distinto per aver dato lustro alla nazione. Una possibilità importante per i giovani iscritti del capoluogo che avranno modo di avvicinarsi ad uno sport che temprerà non solo il loro fisico, ma soprattutto la loro mente attraverso i valori dell’istruzione e del rispetto delle regole.

Di particolare rilievo saranno gli interventi del direttore della scuola allievi agenti e del Presidente dei gruppi sportivi ‘Fiamme oro’ Francesco Montini e del Capo della Polizia. Grande attesa per l’esibizione delle squadre di lottatori provenienti da Caserta e da Roma. Un’occasione unica che fornirà ai futuri militari la possibilità di contraddistinguersi in un sport nobile e permetterà alla città molisana promuovere il suo patrimonio.