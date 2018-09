Il Campobasso sprofonda: è già contestazione. Pari per Isernia e Agnone

Se il buongiorno si vede dal mattino, quello del Campobasso è nero come l’umore della piazza che dopo 4 giornate e una sola vittoria (contro il Francavilla) è già rovente.

Schiuma di rabbia e contesta squadra e allenatore: la prima colpevole di non mettere in campo l’impegno necessario, il secondo reo di aver costruito assieme al figlio Luigi – direttore sportivo del club – una formazione poco competitiva. Il Campobasso continua a sbandare paurosamente. È avvenuto nel turno infrasettimanale contro il Santarcangelo, la scena si è ripetuta oggi contro il Forlì. La difesa è finita anche oggi sul banco degli imputati a causa delle tre reti messe a segno dalla formazione romagnola. Ma il risultato sarebbe potuto essere molto più pesante se il portiere di casa Sposito non avesse tolto in alcune occasioni le castagne dal fuoco ai rossoblù e se gli ospiti non avessero sbagliato dei gol quasi già fatti.

Per il Forlì la partita si è messa subito in discesa grazie ad un rigore concesso dall’arbitro che ha visto un calcio dato da Spinelli a Cortesi. Dal dischetto al 13′ Ambrosini trasforma il penalty. Il Campobasso rischia di prendere almeno altri due gol: la squadra di Mandragora è disorganizzata e disattenta. Anche il mister ci mette del suo ridisegnando nel corso del primo tempo la difesa a tre facendo uscire D’Orsi (forse per via di un problema muscolare) con il solo Allocca e i due under Spinelli e D’Angelo. Per il Forlì si aprono delle praterie e gli attaccanti ospiti hanno diverse occasioni per segnare.

Nel secondo tempo il Campobasso potrebbe pareggiare ma Improta lanciato da Giacobbe colpisce un palo. È solo un fuoco di paglia perché al 6′ il Forlì raddoppia con cortesi. I Lupi restano anche senza Branicki che si arrende all’8′ ed è costretto ad uscire forse per un riacutizzarsi di un problema muscolare. Mandragora manda nella mischia Minchillo. Al 15′ Sposito salva la sua porta dal terzo gol che però arriva al 27′ con Ambrosini. Il carico di gol presi dal Campobasso in queste prime giornate è veramente pesante: forse sarebbe il caso di pensare a rinforzare il reparto. La partita non è finita qui perché c’è il tempo di vedere l’errore dal dischetto di Improta al 40′.

A fine partita i tifosi contestano squadra e allenatore. Per il Campobasso è un periodo nerissimo e di questo passo si retrocede. Prima della conferenza stampa i tifosi hanno parlato “a muso duro” con Mandragora per chiedere un impegno maggiore capace di evitare la retrocessione.

Portano invece a casa almeno un punto le altre due formazioni molisane Isernia e Olympia agnonese: i pentri pareggiano 1 a 1 in casa con il Santarcangelo, mentre i granata impattano per due a due in trasferta contro il Castelfidardo.