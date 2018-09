“Se vuoi riavere il tuo telefonino, devi pagare”. Più o meno queste le parole che si è sentito dire al telefono l’uomo a cui qualche giorno prima era stata ‘aperta’ la macchina parcheggiata in pieno centro a Campobasso. Dall’abitacolo qualcuno aveva portato via il borsello – con i soldi e le chiavi di casa – e un costoso telefonino, un I-Phone della Apple dal valore di mille euro.

Scoperto il furto, l’uomo aveva denunciato il fatto alla Polizia.

Pochi giorni dopo iniziano le telefonate minacciose da parte di due persone che gli chiedevano soldi: solo così sarebbe tornato in possesso del cellulare.

E’ da questo momento che iniziano le indagini della squadra mobile di Campobasso.

Per incastrare i due malviventi, in accordo con la Polizia, l’uomo accetta l’incontro che gli era stato proposto da uno dei malviventi. “Vediamoci dal parrucchiere. Tu mi dai i soldi e io ti ridò il telefonino”: è in uno dei negozi della città che viene fissato l’appuntamento da uno dei responsabili dell’estorsione, un ragazzo di 34 anni.

Appena uscito dal negozio, nelle cui vicinanze si era appostata una pattuglia della Polizia, il 34enne viene intercettato dagli agenti. Cerca di svicolarsi dal controllo dei poliziotti che invece riescono a perquisirlo: addosso aveva sette involucri di eroina (dal peso di 6,2 grammi). Ma poi, con destrezza, riesce a scappare.

Gli uomini della Squadra Mobile lo rintracciano poco dopo: G.A. viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione,

Intanto, altri agenti entrano nel negozio e al termine della perquisizione trovano sia il telefonino I-Phone rubato, sia altri telefoni e scatole vuote, oltre ad un computer. Probabilmente questo era il ‘covo’ nel quale venivano conservati gli oggetti rubati da rivendere o da far riavere al proprietario dopo il pagamento di una somma. Il titolare, E.N., di 48 anni, dunque, è stato denunciato per ricettazione.

La Polizia chiude il cerchio quando incastra il terzo complice: un 22enne, L.J. Deve rispondere di tentata estorsione in concorso con il 34enne e il 48enne. I tre sono stati tutti denunciati e segnalati all’autorità giudiziaria.

Probabilmente, secondo le indagini e la ricostruzione della Squadra Mobile, il ‘giro’ messo in piedi dai tre malviventi era finalizzato a procurarsi i soldi per acquistare le sostanze stupefacenti.

“I reati di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio – riferiscono dalla Questura in una nota – sono collegati tra loro perché entrambi spesso commessi da tossicodipendenti al fine di racimolare denaro per procurarsi la droga. Resta dunque alta l’attenzione della Polizia di Stato”.