Una giornata intensa vissuta a contatto con i bambini della tendopoli di Palata. E’ stato un sabato speciale per una delegazione del Cus Molise che ha portato sorrisi e una grande dose di ottimismo nella zona colpita dal sisma. Il Centro Universitario Sportivo del Molise, da sempre attento non solo allo sport ma anche al sociale, ha subito sposato l’iniziativa con i vertici dell’Unimol che hanno accolto con entusiasmo la richiesta dell’Amministrazione comunale di Palata di portare un sorriso e un po’ di serenità nella tendopoli allestita al campo polivalente.

Per i bambini del paese in provincia di Campobasso è stata una giornata diversa dalle altre, fatta di spensieratezza, giochi e divertimento. La delegazione del Cus ha portato a Palata materiale di cancelleria, giochi di società e un sorriso per le persone meno fortunate che in questo periodo stanno facendo i conti con i problemi del sisma.

Disegni, partite a calcio e tanto divertimento, hanno dato un colore diverso alla giornata dei bambini palatesi e mostrato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, il grande cuore del Cus Molise non nuovo a queste importanti iniziative. “Abbiamo vissuto una giornata splendida e ricca di significato – spiegano i ragazzi del Cus Molise che sono stati a Palata – siamo contenti perché abbiamo portato un po’ di serenità ai bambini che stanno vivendo un momento di difficoltà. Vedere il loro sorriso è stata una gioia immensa per tutti noi. Siamo riusciti a regalare alla gente di Palata momenti di spensieratezza e questa è la nostra più grande soddisfazione. Siamo tornati a casa più ricchi e più felici”.

Di sicuro i bambini di Palata ricorderanno a lungo le ore trascorse insieme ai ragazzi del Cus Molise. E avranno ben impresso nella mente il loro grande cuore.