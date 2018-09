I cinque linguaggi dell’amore, studio e laboratori per sacerdoti e religiose

A settembre riprendono le iniziative dedicate al cammino del presbiterio e di quello pastorale come popolo di Dio. Il vescovo, Gianfranco De Luca, ha invitato i sacerdoti e le religiose della Diocesi di Termoli-Larino a partecipare a un importante momento di aggiornamento già programmato a giugno.

Lunedì 10 e martedì 11 settembre nella Casa di Formazione “San Giovanni XXIII” di Larino, si svolgeranno due mattinate di studio e di laboratorio sui Cinque Linguaggi dell’Amore di Gary Chapman. A guidare le attività sarà don Cristiano Marcuzzi unitamente all’equipe del Consultorio Familiare di Pescara. Ogni giornata inizia alle 9.30 e si conclude con il pranzo.

Si tratta di un contributo che apre tante riflessioni su temi significativi “per chi vuole scoprire quali sono i gesti e gli atteggiamenti che fanno sentire il coniuge amato; per chi vuole conoscere in se stesso che cosa lo fa sentire amato per chi ha il coraggio di ammettere che da solo non può farcela e che, per quanto ricco possa essere, ha bisogno di essere amato; per chi vuole sperimentare la forza ricreatrice del perdono; per chi, avendo la fede, vuole lasciarsi coinvolgere dalla potenza rigeneratrice del Vangelo”.

“Nel farvi dono del testo – ha affermato il vescovo De Luca rivolgendosi ai sacerdoti e alle religiose – sarà sicuramente una occasione per arricchire il nostro bagaglio personale per rispondere sempre meglio alle problematiche delle persone tra le quali il Signore ci ha chiamato a vivere”.

Con il secondo martedì di ottobre, riprenderanno anche i ritiri del Presbiterio diocesano: quest’anno essi saranno guidati da padre Ottavio De Bertolis che offrirà spunti di meditazione sulla vita dei sacerdoti.