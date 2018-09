Prima l’ordinanza di inagibilità e poi, a distanza di pochi giorni, e cioè oggi, la revoca. Il sindaco di Larino Pino Puchetti determinato a evitare il trasferimento dei 16 pazienti che attualmente trovano posto nella struttura per malati terminali di via Marra a Larino. Una vicenda articolata, che riguarda un problema strutturale a un pilastro dell’edificio, che ospita anche una scuola e che lo scorso 31 agosto, in seguito alle verifiche dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto del 16 agosto scorso, è stato dichiarato inagibile.

Ora sembra essere diventata una battaglia quella per la difesa dell’ Hospice di Larino nel suo luogo “storico”, il centro della cittadina frentana, contro la decisione dei vertici Asrem di spostare, per motivi di sicurezza, i pazienti nell’ospedale Vietri, che dopo il riordino del Piano sanitario di fatto è vuoto e garantisce una serie di spazi pressoché illimitati. “Ma sono spazi non adatti a una struttura protetta come l’Hospice” precisa il sindaco di Larino sulla base delle indicazioni del dottor Mariano Flococ, che gestisce con passione e dedizione il fiore all’occhiello della sanità molisana.

Sul trasloco non c’è accordo, e proprio questa mattina il sindaco Pino Puchetti ha deciso di revocare l’ordinanza di inagibilità che egli stesso aveva firmato il 31 agosto scorso. “Sono stati effettuati lavori di consolidamento e posizionate staffe che hanno risolto il problema – riferisce – e non capisco perchè non arei dovuto revocare la inagibilità visto che il pilastro è stato messo in sicurezza”.

L’immobile sede dell’ Hospice Madre Teresa di Calcutta, di proprietà dell’Azienda sanitaria locale, era stato dichiarato temporaneamente inagibile per le criticità strutturali, limitate a un pilastro davanti l’ingresso della struttura che rappresentava un pericolo per le persone in entrata e uscita. Area interdetta al passaggio, dunque, e transennata.

Subito dopo la Asrem ha chiesto di procedere al trasloco dei pazienti, che in questo momento sono 16, con l’intenzione di sistemarli nei locali dell’ospedale Vietri. Ma questa mattina colpo di scena, perché lo stesso sindaco Puchetti, in possesso della documentazione che attesta la idoneità dello stabile, ha revocato l’ordinanza di inagibilità con una nuova ordinanza nella quale si dichiara che l’immobile di via Marra è tornato agibile in seguito al ripristino dei danni rilevati.

In pratica: perchè traslocare se la struttura è agibile e di problemi strutturali non ce ne sono? “La Asrem dice che l’Hospice non è antisismico? E quale edificio sanitario lo è? Il Cardarelli a Campobasso, che ospita centinaia di persone, per caso è antisismico? Il Veneziale di Isernia è antisismico? Allora, se il direttore Sosto la pensa così – aggiunge il sindaco riferendosi al Direttore generale Asrem – dovrebbe trasferire tutti gli ospedali”.

La Asrem, per tutta risposta, sostiene che manca il certificato di vulnerabilità e la priorità, in questo momento in cui lo sciame prosegue con il rischio di altre scosse e nell’attesa di avere tutta la documentazione che attesti l’idoneità dello stabile di via Marra, è la tutela dei pazienti e dei dipendenti. Che devono essere spostati, compatibilmente con i tempi che occorrono per trasferire un centro anche logisticamente complesso come l’Hospice.

Cosa accadrà ora non è ancora chiaro, dal momento che Pino Puchetti, determinato a evitare il trasloco, è partito direzione Campobasso affiancato dai suoi tecnici proprio per avere un confronto faccia a faccia con i vertici della Asl, proprietaria della struttura così come dell’ospedale, e con il Governatore Donato Toma, che è stato interessato dalla questione.

L’Hospice intitolato a Madre Teresa è un centro di eccellenza per le cure palliative che può ospitare fino a 16 malati con le loro famiglie. Un gioiello, un fiore all’occhiello guidato dal dottor Mariano Flocco che ha un bacino di utenza rivolto non solo al Molise ma anche all’Abruzzo, alla Puglia e alle regioni limitrofe. Più che stanze, quelle dell’ Hospice sono case dove malati terminali oncologici e non sperimentano una qualità della vita il più possibile alta e insieme ai loro cari che dormono e mangiano con loro. Evidentemente non è semplice replicare le stesse condizioni e in un posto diverso come, in questo caso, l’ospedale Vietri.

Lo stesso discorso di sicurezza vale per la scuola superiore di via Marra, che si trova nello stesso stabile dell’Hospice. In questo caso il sindaco ha già chiesto il trasloco degli studenti alla media Magliano, ampliata con adeguamento antisismico.