Fine settimana di controlli sulla strada da parte dei Carabinieri dei nuclei operativi e radiomobili della Provincia di Campobasso. A Termoli i militari della Compagnia hanno incrementato il controllo del territorio con uomini e mezzi e si sono piazzati sulle principali strade del basso Molise per una verifica finalizzata alla sicurezza della popolazione, in occasione dell’ultimo fine settimana d’estate nei principali luoghi della movida della costa.

A notte fonda, nel quartiere meridionale della cittadina molisana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, a seguito di un controllo, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane di ventisette anni, già noto alle forze dell’ordine, per guida in stato di ebbrezza.

A seguito delle verifiche, effettuate con l’etilometro in dotazione, i militari hanno avuto modo di accertare che il ventisettenne aveva un tasso alcolemico non consentito. Ma non solo, perché nella circostanza è stato appurato che il giovane guidava senza patente in quanto non l’aveva mai presa.

Un altro molisano è stato denunciato dai carabinieri per guida di ebbrezza alcolica. È accaduto a Campobasso dove i militari sempre del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia del Capoluogo hanno denunciato un cittadino di Oratino fermato a un posto di blocco durante la notte e sottoposto anche lui al test dell’etilometro, che ha verificato come il tasso alcolico nel sangue fosse molto più alto del tetto massimo stabilito dalla normativa.

Gli è stata ritirata la patente ed è stato costretto a abbandonare il volante, preso da una persona che viaggiava con lui alla quale è stata affidata la custodia del veicolo.

Intanto le attività proseguiranno capillari nelle prossime settimane per prevenire i reati e garantire la sicurezza stradale.