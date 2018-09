Guasto alla fibra Tim, zona industriale senza Internet: disagi per le aziende

Un inizio di settimana difficile per le aziende e le attività che si trovano nella zona industriale di Campobasso. Da questa mattina – 17 settembre- sono senza Internet a causa di un guasto alla fibra ottica della Tim. Immancabili i disagi e i disservizi, oltre alle normali lamentele dei titolari delle attività che si trovano nell’area tra il capoluogo e Ripalimosani: per molti di loro oggi è stato impossibile lavorare.

Per fortuna, il guasto dovrebbe risolversi nel giro di qualche ora. I tecnici della Tim sono già al lavoro per risolvere il problema e pare che nel pomeriggio tutto dovrebbe tornare nella normalità.

Tuttavia, non è la prima volta che si registrano situazioni del genere: l’ultimo grave disservizio si è verificato – forse qualcuno lo ricorderà – alle linee di emergenza del 112 e del 113 (ossia Carabinieri e Polizia) rimaste out per diverse ore lo scorso 4 settembre.