Giravolta meteo: l’autunno piomba di colpo, estate bye bye

In meno di 24 ore il repentino cambio del tempo ha mandato l’estate in soffitta: a Campobasso la colonnina di mercurio è letteralmente precipitata: alle 18.15 in città ci sono appena 16 gradi mentre solo ieri, domenica, ce n’erano 28.

L’arrivo così improvviso dell’autunno, accompagnato da pioggia e un vento intenso che soffia sul capoluogo da questa mattina, ha fatto finire di colpo la bella stagione. E sembra arrivata l’ora di fare il cambio nell’armadio e riporre pantaloncini e canottiere per fare spazio ai maglioni.

Il calo termico, infatti, secondo gli esperti di meteo, non sarà passeggero e anche la costa – con i mari mossi e l’allerta gialla diramata per due giorni – risentirà di questo vortice di bassa pressione accompagnato da correnti fredde che ha fatto terminare il caldo estivo. Da un momento all’altro.