Due giornate ecologiche, una a Guglionesi e l’altra a Montenero di Bisaccia, all’insegna della tutela e dell’educazione ambientale per rimuovere i cumuli di rifiuti abbandonati e le mini-discariche a cielo aperto che continuano a formarsi a causa dell’abbandono di materiale di vario genere.

Sono 4 le associazioni che parteciperanno alla giornata ecologica “Green Day Guglionesi” organizzata per sabato 15 settembre (ore 15,30-18,30) da Ambiente Basso Molise e dal Comune di Guglionesi, che ha concesso anche il patrocinio.

L’appuntamento è per le ore 15,30 al Parco case Fiat a Guglionesi. I posti scelti per la pulizia straordinaria sono appunto il Parco delle case Fiat e la piccola oasi di San Isidoro, sulla strada Bifernina. Il motivo della scelta è legato al fatto che le due aree necessitano di manutenzione più capillare e di una pulizia generale. Alle associazioni si uniranno i ragazzi del locale Sprar gestito da Mondo Nuovo.

Domenica 16 settembre, a Montenero a partire dalle 9,30 e fino alle 13 circa, invece, ci sarà la pulizia della foce del fiume Trigno. La manifestazione “Green Day – Pro Riserva naturale Foce Trigno” viene organizzata per richiamare l’attenzione degli amministratori regionali sulla costituzione di un area protetta alla foce del Trigno. “Sono due anni ormai che il Comune di Montenero di Bisaccia ha avviato l’iter di costituzione ma dalla Regione Molise non arriva alcun segnale e la richiesta continua a ‘dormire sonni tranquilli’ tra l’indifferenza dei consiglieri regionali”, spiegano in una nota da Ambiente Basso Molise. Parteciperanno alla manifestazione di sostegno per la creazione dell’area protetta i rappresentanti delle 28 associazioni, sia molisane che abruzzesi, che sostengono l’iniziativa. Alla manifestazione hanno dato il patrocinio il Comune di Montenero di Bisaccia e il Comune di Campomarino.

Due giornate ecologiche dunque alle quali si invitano tutti a partecipare.