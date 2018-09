Giandomenico e Gisela, dal Molise all’Argentina per una tournée di teatro sperimentale

Lui è Giandomenico Sale, attore e regista molisano. Lei Gisela Fantacuzzi, italo argentina, coreografa e attrice, in procinto di trasferirsi definitivamente nella nostra regione, dove già lavora da tempo. Per entrambi sta per iniziare una eccezionale avventura artistica: dal 26 ottobre a fine novembre saranno in Argentina, per una tournée finanziata dal Ministero delle attività culturali di Buenos Aires.

Porteranno in scena “Todo lo que se extiende en el aire”, un’opera sperimentale alla quale hanno lavorato per mesi, la cui prima è in programma domenica 30 settembre alle 18 al Teatro del Loto di Ferrazzano, che malgrado la crisi fortissima del settore e del teatro resiste alla grande offrendo al Molise – e non solo – una validissima opportunità di arricchimento culturale.

Subito dopo per questi due artisti 37enni comincerà un viaggio carico di incognite e aspettative. In una terra ora problematica dal punto di vista economico e sociale, che sta sperimentando un momento difficilissimo, Giandomenico Sale e Gisela Fantacuzzi portano una rappresentazione che unisce diversi linguaggi artistici e gravita attorno al filo rosso della ricerca.

Da una idea di Gisela, “Todo lo que se extiende en el aire” unisce danza, parole – scritte da loro seguendo lo studio di Marcel Proust – e video, e si muove nella ricerca di linguaggi e sensazioni che arrivano dall’esterno e segnano sia fisicamente che spiritualmente l’essere umano.

Con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, saranno – oltre che nella capitale argentina – a San Miguel de Tucuman, Cordoba, Rosario e La Plata. Tra una tappa e l’altra della tournée terranno laboratori di teatro per gli addetti ai lavori. “Una grande occasione – raccontano in questa video intervista – per condividere emozioni, esperienze e ricerca con gli artisti argentini”.