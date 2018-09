Già parte una nuova differenziata

Santa discarica in questa città,

fin dall’alba che fila interminabile

vicino ai bidoni, per carità

con disciplina, par indispensabile

munirsi di sacchetto e umiltà.

L’amministratore è adorabile,

allorquando differenzia rifiuti.

I soldi pubblici non spesi, perduti!

Andri290918 Parafrasi = necessita una spiegazione, sia per ciò che riguarda la forma della poesia che per i suoi contenuti. Necessariamente, lo strambotto prevede otto versi endecasillabi, i primi sei a rima alternata, gli ultimi due a rima baciata. Nello specifico, ma sempre per essere rispondenti alla regola compositiva, i versi che terminano con una parola tronca (città, carità, umiltà) devono avere dieci sillabe; i versi che si concludono con vocaboli sdruccioli (interminabile, indispensabile, adorabile) devono possedere dodici sillabe. Già queste elementari norme eliminano dalla schiera dei potenziali poeti quelli che scambiano la prosa per poesia. Per concludere la lezioncina in favore di coloro che volessero approcciare agli endecasillabi, spiego gli ultimi due versi che, avendo nell’ultima parola un accento piano, devono avere undici sillabe (rifiuti, perduti).

A proposito dei contenuti, invece, sostengo che spesso ciò che scrivo è mutuato dalla realtà politico-sociale, poche volte trovo ispirazione guardando gli alberi del mare o le onde che agitano le montagne! L’ennesima disposizione inerente i rifiuti, in città, mi ha fatto pensare: ma perché mai gli amministratori “pubblichi” che non riescono ad accaparrarsi i fondi governativi o europei, in favore della loro comunità, poi devono conferire quei soldi in appositi contenitori della differenziata? Qualcuno sa spiegarmelo? E poi, tutti quei soldi finiti nei cassonetti che fine fanno? Io, la politica proprio non la capisco!