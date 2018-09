Gam, si riparte: il 7 gennaio le prime 30 assunzioni all’incubatoio

C’è una data ufficiale per la ripartenza produttiva della Gam di Bojano: il 7 gennaio prossimo i primi 30 addetti saranno impiegati nell’incubatoio a cui, da un anno e mezzo, lavora il gruppo Amadori che ha rilevato l’azienda avicola. La prima assunzione già c’è stata: quella del capo incubatoio.

Altre 30 assunzioni, sempre con contratti da avventizi, seguiranno poco dopo per operare nel primo impianto rimesso a nuovo e tecnologizzato dal gruppo di Cesena.

Si tratta di una buona notizia anche se i nuovi assunti rappresentano solo una piccola fetta dei 276 ex dipendenti di Arena da ricollocare secondo l’accordo stretto tra Amadori e la Regione al Ministero per lo Sviluppo economico il 28 febbraio del 2017. Un centinaio potrebbero essere reimpiegati nel macello ma qui la ristrutturazione sta andando più a rilento anche per questioni burocratiche: una parte del lotto 2, infatti, è rimasta invenduta (e non separata) e dunque altri imprenditori potrebbero rilevarla.

La soluzione potrebbe essere quella di una location alternativa ma è ancora da definire.