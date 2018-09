Un maxi fronte di fuoco ha messo a durissima prova gli uomini del 115, nel pomeriggio di oggi martedì 25 settembre. Il fuoco è divampato a Campomarino Lido, nei pressi del cavalcavia, attorno alle 16.20. In pochi minuti la strada che collega i due omonimi paesi si è trasformata in un campo minato, con la visibilità fortemente ridotta a causa del fumo che insisteva sulla zona.

Una lunga colonna di fumo nero, ben visibile da Termoli e da Portocannone, si è innalzata nel cielo. L’incendio è divampato in un campo, allargandosi in maniera repentina tra la vegetazione. Con una tempestività più necessaria del solito in una giornata ventilata come quella di oggi, i sei uomini del comando termolese a bordo di tre mezzi antincendio, hanno ingaggiato una battaglia contro le fiamme per evitare il propagarsi dell’incendio.

Operazioni quanto mai difficoltose, proprio a causa del vento che si è alzato sulla costa dalla mattinata, con le fiamme che riprendevano vita ad ogni soffio e si diffondendevano lungo tutto il tracciato, minacciando le case vicine. La competenza ed il coraggio dei Vigili del Fuoco, però, ha permesso loro di avere la meglio, estinguendo l’incendio.

Il fuoco è riuscito a divorare una vasta area di vegetazione, composta principalmente da sterpaglie, di circa 6mila metri quadri. Il lavoro d’equipe ha permesso di mettere in sicurezza un’area abbastanza popolosa dove sorgono diverse attività ed abitazioni.