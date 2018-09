Food&fashion, in Molise sfilata al… gusto di miele. Tra gli stilisti il campobassano Marco Giugliano

Sipario aperto ufficialmente sulla quarta edizione di food&fashion che quest’anno svilupperà il dolce connubio tra miele ed eleganza. Enogastronomia e moda miscelate in un’iniziativa che è stata ideata dalla Direttrice scolastica Rossella Gianfagna, organizzata dall’istituto ‘Pilla’ e finanziata dalla Regione Molise nell’ambito del progetto #TurismoèCultura voluto dall’assessore regionale Vincenzo Cotugno.

Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Presenti Romolo d’Orazio, per Modaimpresa, la professoressa Gianfagna, l’assessore Cotugno, la presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti e i due stilisti Nicolò Bologna e il campobassano Marco Giugliano, che hanno curato la direzione artistica.

“Abbiamo pensato di traslare il miele sui tessuti, sotto forma di sfumature dorate, per evidenziare la brillantezza degli abiti che, ricordiamo fanno parte della collezione autunno inverno 2018/2019”. Marco è figlio di pasticcieri, il suo cognome a Campobasso evoca pensieri…dolcissimi. “Ora lavoro a Milano, dove ho conosciuto Nicolò Bologna con il quale abbiamo creato il marchio ‘Marco Bologna” di cui produttore e distributore è Modaimpresa.

Da parte sua la professoressa Rossella Gianfagna ha evidenziato le prerogative di food&fashion, in primis l’impatto forte dell’evento sugli studenti, sempre più entusiasti di partecipare attivamente a iniziative che esaltano le eccellenze del territorio. “Per noi è anche il modo di presentarsi alla città e alla regione e di contribuire alla costruzione di qualcosa d’interessante e utile” ha concluso.

Per gli amanti della moda, del buon mangiare, del miele, che come ha detto Cotugno “è un’altra eccellenza molisana” appuntamento giovedì 13 settembre alle 20 all’Istituto professionale e per l’agricoltura ‘Pilla’ in viale Manzoni.

(CM)