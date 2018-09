Fiat, rinnovo della Rls. Uilm: “Lavoriamo per migliorare la sicurezza”

Da martedì 25 a mercoledì 27 settembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Rls, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, all’interno dello stabilimento termolese della Fca Fiat. “Crediamo fermamente nella vitale importanza della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro – affermano dalla segreteria Uilm Uil -. È paradossale e impensabile che nell’era di Industry 4.0 siamo tecnologicamente progrediti quanto tristemente regrediti dal punto di vista della sicurezza”.

Negli ultimi la sicurezza, all’interno dello stabilimento Fiat di Termoli, è migliorata “ma tanto bisogna ancora fare – continuano dalla Uilm – e noi non smettiamo di lavorare per migliorare: la Uilm ha sempre svolto il suo ruolo con impegno e dedizione e vorremmo continuare a farlo, gestendo i cambiamenti in atto e contribuendo alla costruzione di un percorso che possa rinnovare la centralità dello stabilimento di Termoli attraverso nuovi investimenti”.