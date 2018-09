Festival dei popoli, open day al convento di Ripalimosani: il programma

Una giornata di festa e integrazione coi migranti al convento San Pietro Celestino V di Ripalimosani è in programma domenica 23 settembre. Promotrici dell’iniziativa le associazione Dalla parte degli ultimi e Man hu che assieme al Comune aprono le porte dello Sprar.

L’open day sarà un’occasione non solo per raccontare dell’attività di accoglienza portata avanti, come della presa in carico della cura del giardino e dell’orto del convento da parte degli ospiti, ma anche per partecipare ad eventi di carattere culturale, ricreativo e sportivo

Dalle ore 10 alle 19 diverse saranno le attività in programma: dal torneo di calcio e basket allo spettacolo pomeridiano del teatro d’ombre. Si potrà scegliere di effettuare, inoltre, una breve visita o semplicemente di trascorrere l’intera giornata nel giardino e nella struttura del convento condividendo anche il pasto con gli ospito dello Sprar e i volontari che vi lavorano.