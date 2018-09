Si chiama ‘Fiori sulla collina’ l’opera dell’artista avellinese Giuseppe Pelosi che ha vinto il 29° premio nazionale di pittura estemporanea che si è svolta in occasione dei festeggiamenti del primo e due settembre a San Giovannello.

L’opera è stata consegnata, seguendo ormai una tradizione che va avanti da qualche anno, al sindaco di Campobasso Antonio Battista da parte dei rappresentanti dell’associazione San Giovannello.

“Un ringraziamento – le parole del sindaco Battista – a tutta l’associazione e al presidente Nicola Presutti per l’impegno nell’organizzazione di una festa così importate per la città, che chiude l’estate, e che da anni continua ad attirare, nel quartiere, anche molte persone che arrivano dai paesi limitrofi. Ringrazio infine l’associazione San Giovannello per queste preziose opere che edizione dopo edizione ci regala per arricchire il patrimonio artistico di Palazzo San Giorgio”.