Festa dei nonni: martedì 2 ottobre regali e girotondi in piazzetta Palombo

Tutto pronto per la Festa dei Nonni che si celebra il 2 ottobre. A Campobasso la ricorrenza sarà festeggiata in piazzetta Palombo con una serie di attività tra cui il controllo gratuito dell’udito e un flash mob alle ore 11 in cui nonni e nipotini si stringeranno la mano per il girotondo a cui prenderà parte il pittore Domenico Fratianni e gli alunni dell’Istituto comprensivo “Giovanni Antonio Colozza” di Campobasso i quali hanno realizzato dei disegni per l’occasione.

E siccome i protagonisti sono loro, i nonni, ai partecipanti sarà regalato un sacchetto con prodotti locali (pasta, caffè e cioccolato). In più saranno presentate le attività dell’Anla, l’associazione nazionale dei lavoratori anziani.