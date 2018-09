Il Campobasso non sbaglia al debutto davanti ai propri tifosi: allo stadio di Selvapiana, rimesso a nuovo per la nuova stagione, arrivano circa 1200 spettatori che gustano la convincente vittoria di Danucci e compagni. Il Francavilla, avversario tosto e che dà parecchio filo da torcere ai padroni di casa, non riesce a battere un Lupo intenzionato a mettere in cassaforte la vittoria per azzerare la penalizzazione e ottenere i primi punti in classifica.

Gli attaccanti rossoblù trascinano la squadra alla vittoria: dopo 3 minuti di gioco Giacobbe firma l’1-0 su punizione. Ma è la difesa che ha qualche problema e in modo particolare il portiere Sposito, beccato più volte dal pubblico. Al minuto 17 gli adriatici realizzano il pareggio con Palumbo, complice proprio l’estremo difensore locale che resta immobile a guardare la palla che si insacca la sua sinistra.

Si rimedia 10 minuti dopo: al 27′ Campobasso di nuovo in vantaggio con un colpo di testa di Seck che sfrutta nel migliore dei modi un corner.

Nel secondo tempo, il match diventa una battaglia nonostante il caldo soffocante. Al 68′ Improta realizza il 3-1 esultando sotto la tribuna dove c’è il fratello Umberto, ex attaccante dei Lupi. Ma due minuti più tardi, come se la porta fosse ‘stregata’, il Francavilla accorcia con Bosco. Il risultato non cambia, anzi il Francavilla resta pure in dieci uomini.

Al termine dei 90 minuti di gioco e un pizzico di apprensione per l’intevento sugli spalti dei sanitari del 118 per soccorrere un tifoso che era scivolato e aveva battuto la testa, per il Campobasso arrivano i primi applausi del pubblico che, nonostante la giornata estiva (anche se oggi – 23 settembre – siamo entrati ufficialmente nella stagione autunnale), ha preferito andare allo stadio piuttosto che al mare o alla scampagnata.

Se per i Lupi la seconda domenica di campionato è stata molto positiva, non si può dire la stessa cosa per le altre due molisane impegnate nel campionato di Serie D. Isernia e Olympia Agnonese infatti perdono ancora: i biancocelesti vengono sconfitti in casa dalla Sangiustese (2-3), i granata non passano contro il Cesena (2-0).

Mercoledì 26 settembre si torna di nuovo in campo per il primo dei sette turni infrasettimanali: la formazione di mister Mandragora affronterà il Santarcangelo in trasferta. L’Agnonese riceve invece il san Nicolò, mentre l’Isernia giocherà a Recanati.