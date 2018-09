Vivi per miracolo. Sono riusciti a precipitarsi fuori dalla propria abitazione che nel giro di pochi minuti è stata distrutta dalle fiamme sprigionate – pare – dallo scoppio dello scaldabagno a legna.

La famiglia Piunno, che ha assistito impotente a quello che succedeva davanti ai loro occhi, ha perso tutto. La loro abitazione si trovava nel pieno centro storico di Toro, in via Di Sopra, poco distante dalla chiesa madre. Intorno alle 15 di oggi pomeriggio, 14 settembre, l’esplosione che fortunatamente non ha provocato vittime. Il bilancio sarebbe potuto essere drammatico anche per la presenza nelle cucine della case vicine – le classiche abitazioni dei nostri piccoli centri molisani – di bombole di gas.

Dunque la paura è stata tanta e ha ‘paralizzato’ il paese: diversi residenti sono scesi in strada per capire cosa stesse succedendo e per aiutare la famiglia, comprensibilmente sotto shock, anche per offrire un bicchiere d’acqua.

La nuvola nera provocata dal fumo ha avvolto il centro storico di Toro. Ed era visibile in lontananza, da Campodipietra e San Giovanni in Galdo.

“Sono psicologicamente molto provati dall’accaduto ma per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo“: queste le parole del sindaco di Toro, Roberto Quercio che si è precipitato in via Di Sopra per assistere alle operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che sono arrivati nel giro di pochi minuti con due autobotti nel paese che si trova a pochi chilometri da Campobasso.

I componenti della famiglia Piunno sono sei, non erano tutti in casa al momento dello scoppio dello scaldabagno, su cui probabilmente ha inciso pure un cortocircuito dell’impianto elettrico. Uno di loro stava facendo una doccia ed è uscito in accappatoio per sfuggire alle fiamme che in pochissimo tempo hanno ingoiato ogni cosa.

La paura adesso è anche per le abitazioni vicine minacciate dalle fiamme che i vigili del fuoco stanno domando in una strada stretta e difficilmente raggiungibile dai mezzi. In via Di Sopra, infatti, si arriva solo a piedi anche se c’è una via vicina percorribile anche dalle auto.

In attesa che l’area sia messa in sicurezza dai pompieri, non è escluso che il sindaco emetta un’ordinanza di sgombero per le case vicine a quella della famiglia Piunno e che potrebbero essere state interessate dall’esplosione. Si sta aspettando l’esito del sopralluogo dei pompieri mirato a escludere anche il rischio di crolli che rischia di compromettere la casa dei Piunno e quelle del vicinato che, in via temporanea e precauzionale, è stato evacuato.

Dopo Matrice, quando lo scoppio di una bombola di gpl ha sventrato una masseria di campagna e ustionato gravemente una donna di 39 anni, la terribile esplosione di Toro. Con un’altra famiglia che ha perso in pochi secondi i risparmi e i ricordi di una vita.