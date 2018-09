Esordio in serie B per l’arbitro molisano Luca Massimi

Arriva il tanto atteso esordio in serie B per Luca Massimi, giovane arbitro molisano appena passato nella Can B, vale a dire il raggruppamento dei fischietti della serie cadetta italiana di calcio.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 1 settembre, il direttore di gara termolese sarà l’arbitro di Spezia-Brescia, gara valida per il secondo turno del campionato 2018/2019.

Dopo una rapida ascesa fin quasi ai più alti livelli italiani, Massimi si appresta a vivere un appuntamento importante per una carriera che finora gli ha riservato grandi soddisfazioni. A Massimi sono arrivati nelle scorse ore anche gli auguri dell’Aia di Termoli, la sezione nella quale ha mosso i primi passi da direttore di gara.