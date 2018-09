Mancano pochi giorni all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e come tutti gli altri istituti molisano, anche il III Circolo didattico di via Stati Uniti, a Termoli si prepara a ricominciare.

Tuttavia è ancora una volta in pessime condizioni il parchetto che si trova di fianco all’ingresso della scuola dell’Infanzia, un’area verde composta da aiuole e passaggi pedonali che collegano via Stati Uniti e via Canada.

Cartacce, bottiglie, lattine, cestini pieni si sommano all’erba particolarmente alta e che potrebbe nascondere insetti o altri animali selvatici. Non proprio un’accoglienza adeguata per i tanti bambini che da giovedì prossimo affolleranno le aule.