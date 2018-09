Elio Scutti nuovo coordinatore della Lega a Termoli

Elio Scutti è il nuovo coordinatore della Lega a Termoli. Il coordinamento provinciale della Lega Campobasso, riunitosi a Termoli nella sede di via Panama, ha deliberato all’unanimità di nominare l’architetto Elio Scutti quale coordinatore cittadino. Nel 2014 Scutti si era candidato alle comunali termolesi con la formazione Democrazia Cristiana, senza essere eletto, a sostegno del candidato sindaco Michele Marone, di recente passato alla formazione di Salvini.

“L’architetto Scutti – ha dichiarato Aida Romagnuolo, coordinatore provinciale e capogruppo dei salviniani in consiglio regionale del Molise – è un attivo e proficuo militante, è tesserato alla Lega, è di Termoli ed è da sempre vicino al mondo dell’agricoltura e degli agricoltori. Il suo attaccamento al partito lo ha dimostrato attivamente nelle scorse elezioni politiche e regionali oltre che per aver preso parte al grande raduno leghista di Pontida”.

La Romagnuolo si è detta “certa che in questi mesi che ci dividono dalle prossime elezioni amministrative di maggio, saprà raccogliere il meglio di quelle personalità che vogliono scendere in campo per indossare la maglia della Lega, sapremo scegliere quelle figure vincenti e soprattutto nuove, che ci metteranno la faccia per cambiare questa Amministrazione comunale di Termoli che fa acqua da tutte le parti, sceglieremo persone che non siano già compromesse con il vecchio sistema partitocratico e che vorranno cimentarsi con noi in una sana competizione, dove con grande senso di responsabilità cercheremo di portare alla vittoria la nostra lista della Lega”.