Elio Germano e Teho Teardo in scena a Vasto con “Viaggio al termine della notte”

Il popolare attore di origini molisane, seguitissimo e pluripremiato, è la voce. Chitarra, live electronics sono affidati a Teho Teardo. Elio Germano in scena a Vasto il prossimo 19 ottobre con una libera interpretazione del capolavoro di Louis Ferdinand Céline “Viaggio al termine della notte”.

Una iniziativa in favore della cultura lanciata dell’Associazione culturale Sideshow. Uno spettacolo che ha l’ambizione di portare un pubblico numeroso a teatro. Serata speciale al Politeama Ruzzi di Vasto, dove Teardo, avvalendosi della straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano, ripercorrerà musicalmente alcuni frammenti del “Viaggio” restituendo, in una partitura inedita – completamente rinnovata nelle musiche e nei testi – la disperazione grottesca di questo capolavoro di scrittura che ritrova nuove dinamiche espressive nella combinazione di archi, chitarra e live electronics.

Con loro due anche Laura Bisceglia al violoncello, Ambra Chiara alla viola e Elena De Stabile al violino

Una fusione di sonorità cameristiche che guardano a un futuro tecnologico, nel quale le immagini evocate dal testo interpretato da Germano si inseriscono nelle atmosfere cinematiche di Teardo. Il risultato sono nuove prospettive e nuove emozioni assistendo alle disavventure di Bardamu e agli orrori della guerra, ripercorrendo il contatto con una miseria morale, prima ancora che umana, in un clima in cui il pessimismo inconsolabile sulla natura umana, sulle istituzioni, sulla società e sulla vita in generale, non concede speranza.

Musicista e compositore attivo nella scena industriale italiana fin dagli ani ’80, Teho Teardo è noto al grande pubblico soprattutto per le molte colonne sonore, tra cui quella de Il Divo di Paolo Sorrentino, che nel 2009 gli valse il David di Donatello. La sua collaborazione musicale più recente è quella con Blixa Bargeld, fondatore degli Einstürzende Neubauten, con cui ha appena pubblicato il secondo album di canzoni, “Nerissimo“, trionfalmente accolto dalla critica nazionale e internazionale.

Elio Germano è uno degli attori italiani più interessanti e premiati della sua generazione, insignito al Festival di Cannes nel 2010 del Premio per l’interpretazione maschile per La nostra vita e vincitore di 3 David di Donatello, l’ultimo dei quali nel 2014 per la sua interpretazione di Giacomo Leopardi ne Il giovane favoloso, diretto da Mario Martone.

Prevendite attive presso Libreria Mondadori – Vasto, Beat Cafè – San Salvo Marina e su

https://www.ciaotickets.com/evento/elio-germano-teho-teardo-viaggio-al-termine-della-notte