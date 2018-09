Due scuole inagibili, decisi i traslochi nei plessi A e B delle Medie

Firmata l’ordinanza del sindaco del Comune di Guglionesi con la quale si dispone, in attesa della via libera definitivo della Provincia di Campobasso, ente competente sulle scuole, il trasferimento degli alunni del Liceo pedagogico e linguistico di Guglionesi nel plesso A della scuola media di via Catania. Ai genitori degli studenti, che avevano manifestato alcune preoccupazioni per le condizioni dello stabile, è stata fornita la documentazione che attesta la piena idoneità della struttura, compreso il certificato di vulnerabilità sismica: la scuola è ritenuta sotto tutti i punti di vista adatta a ospitare gli alunni.

Confermato anche il trasferimento degli studenti della scuola Media presso la scuola elementare di piazza Indipendenza, che complessivamente dovrebbe così accogliere circa 200 alunni, e che anche in base alla relazione della dirigente d’Istituto consente una evacuazione agevole.

I piani di evacuazione sono in queste ore perfezionati e testati, alla luce dei traslochi necessari in considerazione della inagibilità dell’edificio di viale Colombo, quello che finora ha ospitato il Liceo e che dovrà essere coinvolto da lavori di sistemazione soprattutto sulle tramezzature, lesionate durante la scossa del 16 agosto. Questo al netto del fatto che l’edificio non presenta comunque danni strutturali, come emerge dalla relazione dei Vigili del fuoco.

Questa mattina il sindaco Mario Bellotti ha anche ufficializzato il trasloco dei bambini dell’asilo delle suore Mimi del Torto, che si trova nel centro storico e che è temporaneamente inagibile per via di un paio di stanze interdette al piano superiore sottoposte a lavori, nel plesso B della scuola media, che al momento ospita le associazioni di Guglionesi. Associazioni con le quali sarebbe già stato trovato un accordo, dando loro la possibilità di restare perché i locali sono sufficientemente ampi.

Anche il plesso B della scuola media è ritenuto idoneo e non presenta alcun tipo di criticità. Anche in questo caso è stato fornito il certificato di vulnerabilità, oltre al piano di evacuazione e alla documentazione sui miglioramenti sismici effettuati negli anni scorsi.