Droga, 1300 in trattamento. Procuratore D’Angelo: “Non c’è consapevolezza, tenere alta l’attenzione”

Il Procuratore della Repubblica di Campobasso, Nicola d’Angelo, dichiara ‘guerra’ alla droga.

In una conferenza stampa tenutasi oggi – 11 settembre – a Campobasso, il Procuratore ha affermato che “bisogna scendere in guerra contro la droga, chiedo un ‘arruolamento’ a tutti voi”. Da queste parole si capisce l’entità e la gravità del problema nella nostra regione. I numeri ufficiali per il Molise sono spaventosi: 1.300 persone sono in trattamento ai Servizi per le dipendenze (Serd) per dipendenza da oppiacei.

Il capo della Procura ha voluto lanciare un appello ai tanti giornalisti presenti per far sì che si mantenga sempre alta l’attenzione sul fenomeno al fine di diffondere in maniera costante un messaggio che faccia capire cosa significhi cadere nel vortice della tossicodipendenza. “Non c’è consapevolezza del fenomeno e della dimensione numerica del problema e questo avviene anche nelle famiglie – avverte d’Angelo -. Ci sono mamme che chiedono di trattenere in carcere il figlio tossicodipendente perché in casa, ai domiciliari, il problema si ripresenta in tutta la sua drammaticità”.

Da qui la richiesta di impegno rivolta alle istituzioni per “accendere un faro su questo tema”.