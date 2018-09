Domenica di Coppa per Lupi e Isernia: sfida a Cerignola e Cassino

Dopo aver conosciuto in settimana il girone in cui saranno impegnate nel prossimo campionato di serie D, Campobasso e Isernia saranno in campo per il primo turno di Coppa Italia. Le due formazioni molisane giocheranno domani – 2 settembre – in trasferta.

I rossoblù, che hanno battuto nel turno preliminare l’Olympia Agnonese grazie ad una doppietta di Branicki, sfideranno in terra pugliese l’Audace Cerignola del fantasista molisano Vittorio Esposito. Compagine attrezzata quella pugliese, che punta a vincere il campionato. Sarà dunque una gara durissima.

Mister Bruno Mandragora dovrebbe confermare l’undici che ha superato i granata al Civitelle, ma sono possibili anche due novità: l’inserimento di Diop e di Giacobbe. Fischio d’inizio alle ore 20 allo stadio Monterisi.

Invece i pentri, che affronteranno il Cassino alle ore 16 allo stadio ‘Salveti’, potranno contare sul neo acquisto Luigi Del Prete, il difensore classe ’96, prelevato in settimana proprio dal club rossoblù.