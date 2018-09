Ammonta a circa 15 mila euro il bottino del furto perpetrato nella notte ai danni di una parrucchieria in via Mazzini a Campobasso.

A scoprilo questa mattina una delle dipendenti del salone “Hennè” che come di consueto si era recata nel negozio per l’apertura.

I ladri si sono introdotti nella centralissima attività a due passi dalla caserma dei carabinieri per fare man bassa di prodotti cosmetici parecchio costosi che erano stati appoggiati momentaneamente in due magazzini del negozio. Entrare non è stato difficile: c’è un cancello in ferro battuto che si trova di fronte alla porta d’ingresso e facilmente aperto esternamente. Poi è stata divelta la serratura.

Colori e shampoo per capelli, creme, ma anche attrezzi del mestiere come piastre e phon: gli scaffali sono stati letteralmente svuotati da qualcuno che – questo il sospetto – conosceva bene le stanze del locale. Potrebbe essere un cliente, qualcuno che ha avuto modo di studiare gli ambienti tra una manicure e una messa in piega. Forse addirittura un amico del titolare che da un paio di giorni era in ferie.

Il furto, curiosamente, è avvenuto pochi giorni dopo la disinstallazione delle telecamere di sicurezza che “tra mercoledì e giovedì – come riferisce una dipendente del salone, sotto shock assieme alle sue colleghe che questa mattina erano in negozio – sono state tolte perché ci avevano detto che non erano in regola”. E “noi crediamo che sia qualcuno che conosce il nostro negozio perché sono andati diretti ai locali in cui tenevamo conservati i nostri prodotti”, spiega ancora la ragazza.

Insomma, c’è più di un elemento che non permette agli investigatori – i carabinieri – di escludere nulla: né la presenza di una talpa né l’ipotesi che si tratti di un furto su commissione. Un colpo messo a segno a pochi mesi di distanza da quello avvenuto nella parrucchiera di via Piave. Anche in quel caso vennero portati via prodotti cosmetici e piastre costose.