La Diocesi di Termoli-Larino comunica che stanno per iniziare i lavori dell’Assemblea diocesana per l’apertura del nuovo Anno pastorale.

L’appuntamento è a Termoli domani, giovedì 13 settembre, alle 18.30 all’Auditorium della Parrocchia Santa Maria degli Angeli nel quartiere di Difesa Grande. Ci sarà una preghiera di apertura e la meditazione biblica, a cura del biblista don Gianni Carozza. A seguire, alle 19.20, si apriranno i lavori dell’Assemblea con l’intervento del vescovo Gianfranco De Luca dal titolo ‘La terapia di base per le nostre malattie: Gesù Cristo al centro e ciascuno colto nel suo essere Disegno di Dio’.

Dal 14 fino al 24 settembre ci saranno le Assemblee di zona o inter-parrocchiali.

Infine, in data 27 settembre, ci sarà la conclusione del convegno con la preghiera di apertura alle 18.30, la sintesi dei lavori e le piste per l’Anno Pastorale a partire dalle 19.20 e, alle 20, verrà enunciato il Calendario in breve.

Dalla Diocesi invitano tutta la comunità diocesana a partecipare.