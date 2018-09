Digitalizzazione della Pubblica amministrazione: Oratino primo comune molisano nella rete dell’Anagrafe nazionale

L’anagrafe comunale di Oratino è la prima in tutta la regione a far parte del sistema dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

La procedura per entrare nella banca dati nazionale istituita dal ministero dell’Interno sarà quella che progressivamente seguiranno tutti i Comuni d’Italia in modo da assicurare agli stessi un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.

“A questo importante ed ambizioso risultato – ha commentato il sindaco Roberto De Socio – siamo giunti grazie all’impegno profuso dalle dipendenti comunali addette e dalla softerhouse Urbi Pa digitale, gestore del programma informatico utilizzato dagli uffici demografici, che ha curato la parte tecnica”.

Grazie al subentro in Anpr i cittadini potranno richiedere, in ogni momento, il certificato di cui hanno bisogno in qualunque comune della rete (per esempio, dove lavorano o dove si trovano in vacanza). Sarà anche possibile verificare i propri dati online con la Cns (Carta nazionale dei servizi), la Cie (Carta di identità elettronica) o Spid (Sistema pubblico di identità digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione).

Per quanto riguarda i rapporti con altri Comuni e pubbliche amministrazioni con il subentro in Anpr lo scambio di informazioni tra i Comuni e gli enti principali (Inps, Agenzia delle Entrate, Istat ecc..) sarà immediato. Prima, però, è necessario che tutti i comuni d’Italia migrino la propria banca dati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.