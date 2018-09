Non è ancora certo, visto che in Comune non c’è ancora un documento firmato che attesta l’ennesima proroga alla Teramo Ambiente. Tuttavia è ormai scontato che alla scadenza prevista a fine mese alla ditta teramana venga imposto di restare e garantire il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Per quanto? Poche settimane, al massimo qualche mese. Decisiva sarà la pronuncia del Tar Molise sul ricorso presentato contro l’assegnazione del nuovo servizio alla Rieco.

L’azienda pescarese è mandataria per conto della Smaltimenti Sud, la società isernina che a tutti gli effetti dovrebbe prendere in mano la gestione dei rifiuti di Termoli. Sempre che la gara che ha portato all’aggiudicazione provvisoria della Rieco non venga ribaltata in sede giudiziaria, come auspica la Teramo Ambiente che ne ha bloccato il via libera definitivo del Comune.

Per questo dal palazzo di via Sannitica la chiusura dell’iter burocratico è stato bloccato. La sentenza è attesa fra il 20 e il 26 settembre prossimo. Ma nel frattempo, stante la proroga in scadenza alla Team, la Giunta dovrà decidere una nuova proroga, pressoché obbligata visto che il servizio non può certo essere sospeso. Ma non dovrebbe essere un’altra proroga semestrale, bensì di poche settimane. Dopo la sentenza, qualsiasi ditta risulti aggiudicataria, si procederà al passaggio.

Che non è operazione realizzabile dall’alba al tramonto. Occorrono tempi tecnici per il passaggio, per il personale, per i mezzi, visto che il servizio subirà delle profonde modifiche che dovrebbero migliorarne l’efficienza, oggi punto dolente che comporta una città non certo pulita come dovrebbe essere.