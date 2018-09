Demolita abitazione pericolante. Era stata la base per un tentativo di furto

Sono iniziati i lavori di demolizione di un vecchio stabile in via Matteotti a Portocannone. L’edificio già da molto tempo risultava essere pericoloso per la pubblica incolumità e aveva problemi igienico sanitari dovuti allo stato di abbandono in cui versava da decenni.

Da ieri mattina una gru scava e butta giù vecchie pareti traballanti di un vecchia abitazione. “Era una operazione da fare molto tempo fa – dichiara Giuseppe Caporicci, sindaco di Portocannone – perché la casa era pericolosa e non a norma da un punto di vista igienico sanitario”. Il terremoto di ferragosto ha solo acuito la pericolosità tanto che tecnici e vigili del fuoco ne avevano dichiarato l’abbattimento. “Era un’operazione che bisognava fare a prescindere dall’evento sismico – spiega il sindaco -. Il terremoto ha solo accelerato e facilitato le operazioni”

Lo stabile, suo malgrado, era stato anche protagonista di uno degli ultimi tentativi di furto all’adiacente ufficio postale. Era il marzo di quest’anno quando alcuni malviventi utilizzarono l’edificio abbandonato come base per aprire un varco, un buco nella parete delle poste. I delinquenti, dopo aver forato il muro delle poste, rimasero nascosti tutta la notte tra le vecchie, pericolanti e sporche mura della casa di via Matteotti. Il tentativo di furto andò a vuoto e ora anche la “base” non c’è più. “Si raccomanda la massima attenzione – è la raccomandazione di Caporicci – per chiunque abbia la necessità di percorrere quel tratto di strada”. Al termine dei lavori di demolizione del fabbricato in via Matteotti, verrà messo in sicurezza il ballatoio in piazza Skanderbeg.