Sedici nuovi soci, sedici comuni del bacino del basso Biferno e sedici chicchi d’uva stampati nel nuovo logo e una importante partnership internazionale: la israeliana Ri Wine. Riparte da qui la cantina vitivinicola “Valbiferno”: dopo due anni di fermo dovuti al fallimento della vecchia gestione, un gruppo di imprenditori e professionisti molisani del settore si sono uniti e creato, nel 2017, la Valbiferno sarl. “La nostra scommessa, che poi è il nostro obiettivo, è quella di rilanciare la vocazione vitivinicola dell’area del Biferno attraverso l’introduzione di innovazioni nei prodotti ma anche nei processi di lavorazioni nonché nell’assetto organizzativo e commerciale” dichiara Francesco Travaglini, imprenditore agricolo e socio fondatore della nuova società.

La cantina di contrada Perazzeto a Guglionesi quest’anno compie esattamente 50 anni di vita: costruita nel 1968, dopo gli ultimi travagliati anni caratterizzati dal fallimento della vecchia gestione, tenta di ripartire da una collaborazione italo-israeliana per rilanciare il vino molisano e un intero territorio.

La collaborazione della Valbiferno sarl con gli israeliani Ri Wine si “concretizza attraverso una partnership che garantisce l’accesso ai più innovativi sistemi di lavorazione e certificazione delle produzioni – continua Travaglini – in particolare la certificazione di prodotto Koscher rilasciata da un ente rabbinico per il mercato dei consumatori di religione ebraica”. In questa fase iniziale della collaborazione, la gestione dello stabilimento è affidata alla società israeliana che può vantare “una importante esperienza sia nella produzione di prodotti enologici e certificati Kosher e una notevole conoscenza dei mercati anche internazionali”.

Ma in cosa consiste la certificazione Kosher? È una certificazione che affonda le radici nella cultura e nella pratica della religione ebraica. A spiegarcela è un certificatore di qualità, Deutsch Mordechai. “Nell’antichità il vino veniva usato per idolatrare la nostra divinità da allora, quindi, è strettamente legato alla nostra religione. La produzione di vino è oggetto di forti controlli: dalla pigiatura in avanti è seguito dai rabbini o dai suoi delegati”. Questo significa che da quando arriva l’uva in cantina c’è sempre del personale delegano presente al controllo: “sulla bottiglia viene applicato il sigillo del rabbinato che ha seguito l’intero processo produttivo che è sinonimo di garanzia e qualità”.

Particolarmente lunga è la fase di pulizia delle vasche che devono essere riservate esclusivamente al vino Koscher. “Ognuna deve essere riempita d’acqua e lasciata riposare per 24 ore. Un procedimento da ripetere per tre volte: dopo la vasca è purificata”. Inoltre, i grappoli non possono essere raccolti finché la pianta non ha raggiunto il quarto anno di vita, mentre ogni sette anni la vite deve essere lasciata a riposo. “Quando l’uva arriva in cantina e inizia la fermentazione, la vasca viene sigillata fino alla fine del processo riducendo a zero la possibilità di intervento dell’uomo. Il risultato è quello di un vino ancestrale, naturale senza additivi”. Una certificazione, dunque, sinonimo di qualità per tutti gli amanti del vino: in Italia sono già una decina le cantine con certificazione koscher e che tra i vini prodotti annovera il Gavi, l’Amarone, il Chianti Classico e i rossi di Montalcino a cui presto si aggiungerà anche il vino della Valbiferno sarl.

Innovazioni che non “vogliono entrare in competizione con il sistema produttivo esistente – rimarca Alfonso Scardera, agronomo e socio fondatore della Valbiferno sarl – piuttosto vogliono offrire al territorio nuove opportunità di sviluppo economico e commerciale”.

La vendemmia 2018 sarà l’anno zero per la nuova joint venture della cantina Valbiferno che in queste ore vede la trasformazione, con certificazione kosher, di uve provenienti dalla vicina Puglia. “E’ una scommessa che speriamo di vincere – dichiara Davide Racca, responsabile della Ri Wine -. Noi siamo dei produttori di vino e produciamo solo ciò che contrattiamo: prima firmiamo i contratti con i nostri clienti e dopo acquistiamo uva per fare il vino”. Una pratica che è sinonimo di garanzia sui “mercati internazionali”, Usa e Israele ma anche Francia e Inghilterra, e in particolare per i clienti di “religione ebraica”. Tuttavia negli ultimi anni la certificazione koscher ha avvicinato anche “clienti di religioni diverse perché la nostra certificazione vuol dire vendere un prodotto genuino e controllato”.

L’idea imprenditoriale è candidata a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla misura Cooperazione del Psr Molise 2014-2020, sottomisura 16.2 finalizzata al sostegno di progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche e processi e tecnologia. “L’iter burocratico è a buon punto e siamo fiduciosi di poter accedere ai fondi – conclude l’agronomo – sono in programma la riapertura del punto vendita ma anche la creazione di un punto di ristoro per tutti i clienti”.