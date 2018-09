La prima colonnina è ‘spuntata’ in via Einaudi, a pochi passi dalle Poste e dalla sede dell’Asrem di via Gramsci. Dopo l’installazione della casina dell’acqua e l’avvio della differenziata, la prima postazione per le auto elettriche della città. Siamo nel cuore nel Cep, scelto come quartiere pilota in cui avviare una serie di iniziative ‘green’, che puntano a ridurre l’inquinamento (in questo caso dell’aria).

Tre mesi dopo l’approvazione della delibera dello scorso 8 giugno, promossa dagli assessorati all’Ambiente alla Mobilità del Comune di Campobasso, parte il progetto nato sulla base di un protocollo di intesa stipulato con l’Enel che prevede l’installazione di 40 colonnine. L’accordo, dalla durata di otto anni, consentirà di abbattere smog ed inquinamento acustico nel capoluogo promuovendo l’utilizzo di vetture elettriche e ibride (anche dette plug-in). In città già ne circolano diverse.

Ora i proprietari potranno fare rifornimento gratuitamente nelle colonnine che il colosso dell’energia elettrica installerà nei luoghi scelti dall’amministrazione comunale. “Siamo al primo step e per il momento prevediamo di installare in città una decina di colonnine“, ha spiegato l’assessore all’ambiente Stefano Ramundo. È insomma la fase sperimentale del progetto.

Non solo il Cep, ma anche via Toscana (nei pressi della prima ‘casina dell’acqua’ inaugurata nel capoluogo), piazza Municipio, villa Flora, vicino l’Asrem di via Ugo Petrella, il parcheggio del Cus dove la colonnina sarà a disposizione degli studenti dell’Università del Molise: queste le zone già individuate. “Ce ne sarà una per quartiere”, garantisce ancora Ramundo.

Per i proprietari di auto elettriche e ibride ci saranno alcuni vantaggi: oltre al rifornimento, saranno gratuiti pure il parcheggio e il bollo auto. Inoltre, avranno libero accesso alle ztl, le zone a traffico limitato. Ovviamente quando saranno diffuse in centro città: per ora, infatti, le uniche ztl sono a piazza Prefettura e tra via De Attellis e via Verdone.