Di chi era e perchè era lì, in quel cantiere per la costruzione delle case popolari? Sono le domande a cui dovranno rispondere i Carabinieri della Stazione di Agnone e del Nucleo Operativo e Radiomobile che questa mattina – 4 settembre – sono intervenuti nel rione Sant’Antonio dopo la macabra scoperta fatta probabilmente dagli operai che stavano lavorando sul posto.

In quel posto sorgeranno infatti le nuove palazzine dell’Istituto autonomo case popolari.

Il piccolo teschio è stato trovato in un locale seminterrato, all’interno di una nicchia in pietra. In base ai primi elementi raccolti dai militari, si tratterebbe del cranio di un neonato, in avanzato stato di decomposizione, risalente a molte decine di anni fa.

I Carabinieri hanno ovviamente eseguito i rilievi tecnici e sequestrato il piccolo teschio rinvenuto, che ora è stato messo a disposizione della competente autorità giudiziaria. Ulteriori indagini sono in corso per fare piena luce sulla terribile scoperta.